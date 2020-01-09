6 أهداف في سوق إنتر ميلان بين الشتاء والصيف

سبورت 360 – بدأ إنتر ميلان اتصالاته مع نادي بريشيا للتفاوض حول ضم لاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي في الصيف القادم.

ويثير اللاعب الدولي الإيطالي إعجاب الكثير من الأندية خارج وداخل إيطاليا، حيث يُقدم لاعب الوسط مستويات رفيعة قادت إلى تمثيله للمنتخب الأول سريعاً.

ويحظى تونالي الذي تم تشبيهه بأندريا بيرلو باهتمام نادي يوفنتوس منذ فترة طويلة، ويأمل البيانكونيري في هزيمة الإنتر في تحدي جديد في سوق الانتقالات بعد أن نجح في التوقيع مع ديان كولوسيفسكي من أتالانتا والذي كان أحد أهداف الإنتر هذا الشتاء.

تونالي هدف للإنتر ويوفنتوس

وكشفت صحيفة توتو سبورت أن هناك اجتماع تم تحديده بين وكيل أعمال اللاعب وبين مسؤولي الإنتر للتعرف على طلبات تونالي الشخصية وذلك قبل التفاوض النهائي مع نادي بريشيا.

ويُطالب رئيس النادي ماسيمو تشيلينو بأكثر من 40 مليون يورو للتخلي عن الولد الذهبي، والذي أفاد في تصريحات سابقة أن لديه عروضاً للتعاقد معه من أندية تشيلسي ومانشستر سيتي و أتلتيكو مدريد وأندية إنجليزية أخرى.

ويرى يوفنتوس أن تونالي يملك الخصائص للتواجد في خط وسط البيانكونيري إلى جانب بيانيتش.

بينما يحاول إنتر ميلان مواصلة استثماراته ورهانه على المواهب الإيطالية وذلك بعد أن نجح ماروتا في الصيف الماضي في شراء الثنائي المميز نيكولو باريلا وستيفانو سينسي بحوالي أكثر من 70 مليون يورو.

أهداف جديدة في سوق انتقالات إنتر ميلان

كما إدعت الصحيفة أن تونالي ليس الهدف الوحيد من جانب الإنتر لإنعاش تشكيلته بالمواهب الإيطالية الصغرى، حيث يضع ماروتا كذلك أسماء مثل فيديريكو كييزا وكاستروفيلي نجمي فيورنتينا ضمن أهدافه المحتملة في السوق.

يأتي ذلك في الوقت نفسه الذي يواصل الفريق الأسود والأزرق استهدافه لآرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة والذي يعتبر الهدف الأول لتدعيم خط الوسط في يناير حيث جرت مكالمة هاتفية بين المدير الرياضي بييرو أوزيليو وبين وكيل أعمال اللاعب، وفي حالة فشل الوصول إليه فإن لديه بديلين لاستهدافهما وهما نانديز لاعب كالياري أو كريستيان إريكسن لاعب توتنهام.

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