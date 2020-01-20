المشهد العربي

6 رحلات لطيران اليمنية من وإلى القاهرة ومومباي غداً الثلاثاء

20 يناير، 2020
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ينشر “المشهد العربي” جدول رحلات طيران اليمنية المقررة غداً الثلاثاء، والتي تتوزع على عدة وجهات.

رقم الرحلة: 601.
خط الرحلة: القاهرة – عدن.
الإقلاع الساعة 02:15 بعد منتصف الليل، والوصول الساعة 06:15 صباحاً.
رقم الرحلة: 854.
خط الرحلة: عدن- مومباي.
الإقلاع الساعة 07:30 صباحاً، والوصول الساعة 14:00 ظهراً
رقم الرحلة: 855.
خط الرحلة: مومباي- عدن.
الإقلاع الساعة 15:00 عصراً، والوصول الساعة 16:30 مساء.
رقم الرحلة: 600.
خط الرحلة: عدن- القاهرة.
الإقلاع الساعة 17:30 مساء، والوصول الساعة 20:00 مساء.
رقم الرحلة: 603.
خط الرحلة: القاهرة- عدن.
الإقلاع الساعة 07:00 صباحاً، والوصول الساعة 11:00 ظهراً.
رقم الرحلة: 602.
خط الرحلة: عدن- القاهرة.
الإقلاع الساعة 12:30 ظهراً، والوصول الساعة 15:00 عصراً.

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