6 رحلات لطيران اليمنية من وإلى القاهرة ومومباي غداً الثلاثاء

ينشر “المشهد العربي” جدول رحلات طيران اليمنية المقررة غداً الثلاثاء، والتي تتوزع على عدة وجهات.

رقم الرحلة: 601.

خط الرحلة: القاهرة – عدن.

الإقلاع الساعة 02:15 بعد منتصف الليل، والوصول الساعة 06:15 صباحاً.

رقم الرحلة: 854.

خط الرحلة: عدن- مومباي.

الإقلاع الساعة 07:30 صباحاً، والوصول الساعة 14:00 ظهراً

رقم الرحلة: 855.

خط الرحلة: مومباي- عدن.

الإقلاع الساعة 15:00 عصراً، والوصول الساعة 16:30 مساء.

رقم الرحلة: 600.

خط الرحلة: عدن- القاهرة.

الإقلاع الساعة 17:30 مساء، والوصول الساعة 20:00 مساء.

رقم الرحلة: 603.

خط الرحلة: القاهرة- عدن.

الإقلاع الساعة 07:00 صباحاً، والوصول الساعة 11:00 ظهراً.

رقم الرحلة: 602.

خط الرحلة: عدن- القاهرة.

الإقلاع الساعة 12:30 ظهراً، والوصول الساعة 15:00 عصراً.