6 مناطق بوادي العين لا تتوفر بها كهرباء

حورة ( المندب نيوز ) صالح عروم

تعتبر الكهرباء إحدى أهم الاختراعات منذ قديم الزمان وحتى وقتنا الحاضر، وتعد المصدر الأول للحصول على الطاقة التي تستخدم في العديد من المجالات، إذ تعتبر الحد الفاصل بين الإنسان القديم والذي عانى من صعوبات الحياة وبين الإنسان الذي يتمتع بحياة سهلة.

وبرغم من كل هذه الأهمية للكهرباء إلا أن 6 مناطق بوادي العين بمديرية وادي العين وحورة بمحافظة تعيش تحت ظلام دامس وهذه المناطق هي (منطقة الغيضة السفلى، الغيضة العليا، ومنطقة الشرع، ومنطقة مريسه، ومنطقة رضومه ، ومنطقة المضي.

هذا وناشد أهالي هذه المناطق السلطة المحلية بالمديرية بسرعة إدخال الكهرباء كبقية مناطق الوادي، التي ستجعل الحياة اسهل لأهل المناطق، خاصة وان وادي حضرموت ذات مناخ حار جداً خاصة خلال أشهر الصيف.

يُذكر إن هذه المناطق تعاني من تهميش كبير ولا يوجد بها خط اسفلتي يسهل لساكنيها التنقل بين المناطق الأخرى، وقد تم تقديم كثير من الوعود بإدخال الكهرباء لهم لكن هذه الوعود لم ترى النور.