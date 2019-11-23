مأرب برس

60 ألف طن من المشتقات النفطية تصل ميناء الحديدة

Photo of مأرب برس مأرب برس منذ دقيقتين
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أفادت شركة النفط الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، الجمعة 22 نوفمبر/تشرين الثاني، بوصول سفينتي مشتقات نفطية تحملان أكثر من 60 ألف طناً من مادتي الديزل والبنزين، الى ميناء الحديدة.

وقالت الشركة في بيان لها، إن السفينة (سوزيت) المحملة بكمية (40,473) طن من مادة الديزل، دخلت اليوم إلى غاطس ميناء الحديدة.

كما دخلت أيضاً السفينة (ديستيا بوشتي ) المحملة بكمية (21,022) طن من مادة البنزين.

وعلى الرغم من الكميات الواردة إلى ميناء الحديدة إلا أن مناطق سيطرة الميليشيا تشهد أزمات متواصلة في الوقود، بسبب متاجرة الجماعة بالخدمات الأساسية.

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ألف الحديدة المشتقات النفطية تصل طن من ميناء
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مأرب برس

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