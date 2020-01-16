ابابيل نت

”7” نقاط وضعتها اللجنة السعودية حول شبوة بين الشرعية والانتقالي .. شملت الرواتب وانسحاب القوات العسكرية

16 يناير، 2020
0

كشف مصدر مطلع عن مصفوفة من النقاط الأمنية والعسكرية وضعتها القوات السعودية تطبيقا لاتفاق الرياض فيما يخص محافظة شبوة.

 

وقال المصدر ان المصفوفة تضمنت الآتي:

1- ثلاث كتائب من الجيش الوطني والتي قدمت إلى شبوة من مأرب في أغسطس الماضي عاد جزء منها خلال اليومين الماضيين الى موقعها بمارب والمتبقي منها سيعود خلال الساعات القادمة.

2- عودة جنود النخبة وضباطها كجزء من قوات الأمن بالمحافظة وترقيم من لم يتم ترقيمه حتى الان كجنود تابعين لوزارة الداخلية.

3- سيشرف على قوات الأمن والجيش اللجنة الأمنية بالمحافظة والمكونة من 6 أعضاء وهما المحافظ ومدير الامن العام وقائد المحور ومدير البحث الجنائي ورئيس جهاز الامن السياسي ورئيس جهاز الامن القومي .

4- الرواتب 60 الف ريال يمني للجندي + الف ريال سعودي يصرف من التحالف يمر عبر اللجنة الأمنية ويسقط الالف بعد ان ينهي التحالف مهامة في اليمن ويستمر ال60 الف ريال يمني .

5- القوات الخاصة + الامن العام + النخبة تتبع وزارة الداخلية مهامها تأمين المدن والاسواق بعموم مديريات المحافظة .

6- الجيش يتولى تأمين المنشآت الحيوية بالمحافظة وحمايتها والاشراف عليها وتأمين خطوط الطرقات بالمحافظة.

7- كل القوات التي قبل أحداث اغسطس ستعود لأماكنها باستثناء قوات الأمن والتي سيتم دمجها مع بعضها وتوزيعها على مدن المحافظة.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الرواتب السعودية الشرعية العسكرية القوات اللجنة بين حول شبوة شملت نقاط والانتقالي وانسحاب وضعتها

إقرا أيضا

Photo of غدا.. جلسة مغلقة لمجلس الامن الدولي حول اليمن

غدا.. جلسة مغلقة لمجلس الامن الدولي حول اليمن

16 يناير، 2020
Photo of لجنة التهيئه والتنسيق لاشهار "مؤتمر مأرب الجامع" تعقد اجتماعها الاعتيادي بمدينة مارب

لجنة التهيئه والتنسيق لاشهار "مؤتمر مأرب الجامع" تعقد اجتماعها الاعتيادي بمدينة مارب

16 يناير، 2020
Photo of عرض عسكري مهيب لقوات الامن استعدادا لتأمين العاصمة زنجبار عقب انسحاب الانتقالي.. صور

عرض عسكري مهيب لقوات الامن استعدادا لتأمين العاصمة زنجبار عقب انسحاب الانتقالي.. صور

16 يناير، 2020
Photo of اول محافظة شمالية تتمرد على الحوثيين وتنفذ عصيان مدني احتجاجا على حظر تداول العملة الجديدة

اول محافظة شمالية تتمرد على الحوثيين وتنفذ عصيان مدني احتجاجا على حظر تداول العملة الجديدة

15 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق