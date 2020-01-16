”7” نقاط وضعتها اللجنة السعودية حول شبوة بين الشرعية والانتقالي .. شملت الرواتب وانسحاب القوات العسكرية

كشف مصدر مطلع عن مصفوفة من النقاط الأمنية والعسكرية وضعتها القوات السعودية تطبيقا لاتفاق الرياض فيما يخص محافظة شبوة.

وقال المصدر ان المصفوفة تضمنت الآتي:

1- ثلاث كتائب من الجيش الوطني والتي قدمت إلى شبوة من مأرب في أغسطس الماضي عاد جزء منها خلال اليومين الماضيين الى موقعها بمارب والمتبقي منها سيعود خلال الساعات القادمة.

2- عودة جنود النخبة وضباطها كجزء من قوات الأمن بالمحافظة وترقيم من لم يتم ترقيمه حتى الان كجنود تابعين لوزارة الداخلية.

3- سيشرف على قوات الأمن والجيش اللجنة الأمنية بالمحافظة والمكونة من 6 أعضاء وهما المحافظ ومدير الامن العام وقائد المحور ومدير البحث الجنائي ورئيس جهاز الامن السياسي ورئيس جهاز الامن القومي .

4- الرواتب 60 الف ريال يمني للجندي + الف ريال سعودي يصرف من التحالف يمر عبر اللجنة الأمنية ويسقط الالف بعد ان ينهي التحالف مهامة في اليمن ويستمر ال60 الف ريال يمني .

5- القوات الخاصة + الامن العام + النخبة تتبع وزارة الداخلية مهامها تأمين المدن والاسواق بعموم مديريات المحافظة .

6- الجيش يتولى تأمين المنشآت الحيوية بالمحافظة وحمايتها والاشراف عليها وتأمين خطوط الطرقات بالمحافظة.

7- كل القوات التي قبل أحداث اغسطس ستعود لأماكنها باستثناء قوات الأمن والتي سيتم دمجها مع بعضها وتوزيعها على مدن المحافظة.