المشهد اليمني

”7” نقاط وضعتها اللجنة السعودية حول شبوة بين الشرعية والانتقالي .. شملت الرواتب وانسحاب القوات .. والنخبة الشبوانية

15 يناير، 2020
0
المشهد اليمني

كشف مصدر مطلع عن مصفوفة من النقاط الأمنية والعسكرية وضعتها القوات السعودية تطبيقا لاتفاق الرياض فيما يخص محافظة شبوة.

وقال المصدر ان المصفوفة تضمنت الآتي:

1- ثلاث كتائب من الجيش الوطني والتي قدمت إلى شبوة من مأرب في أغسطس الماضي عاد جزء منها خلال اليومين الماضيين الى موقعها بمارب والمتبقي منها سيعود خلال الساعات القادمة.

2- عودة جنود النخبة وضباطها كجزء من قوات الأمن بالمحافظة وترقيم من لم يتم ترقيمه حتى الان كجنود تابعين لوزارة الداخلية.

3- سيشرف على قوات الأمن والجيش اللجنة الأمنية بالمحافظة والمكونة من 6 أعضاء وهما المحافظ ومدير الامن العام وقائد المحور ومدير البحث الجنائي ورئيس جهاز الامن السياسي ورئيس جهاز الامن القومي .

4- الرواتب 60 الف ريال يمني للجندي + الف ريال سعودي يصرف من التحالف يمر عبر اللجنة الأمنية ويسقط الالف بعد ان ينهي التحالف مهامة في اليمن ويستمر ال60 الف ريال يمني .

5- القوات الخاصة + الامن العام + النخبة تتبع وزارة الداخلية مهامها تأمين المدن والاسواق بعموم مديريات المحافظة .

6- الجيش يتولى تأمين المنشآت الحيوية بالمحافظة وحمايتها والاشراف عليها وتأمين خطوط الطرقات بالمحافظة.

7- كل القوات التي قبل أحداث اغسطس ستعود لأماكنها باستثناء قوات الأمن والتي سيتم دمجها مع بعضها وتوزيعها على مدن المحافظة.

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الرواتب السعودية الشبوانية الشرعية القوات اللجنة بين حول شبوة شملت نقاط والانتقالي والنخبة وانسحاب وضعتها

إقرا أيضا

Photo of معتقلين في عدن يواجهون وباء حمى الضنك.. وسط تقاعس السلطات

معتقلين في عدن يواجهون وباء حمى الضنك.. وسط تقاعس السلطات

15 يناير، 2020
Photo of في خط العبر عصابة تنهب مواطن 50 ألف ريال سعودي

في خط العبر عصابة تنهب مواطن 50 ألف ريال سعودي

15 يناير، 2020
Photo of مقتل الوشلي بعد انتشار فيديو وهو يحلق رؤوس مجموعة من الشباب

مقتل الوشلي بعد انتشار فيديو وهو يحلق رؤوس مجموعة من الشباب

15 يناير، 2020
Photo of ”بنك صنعاء”.. العين طويلة واليد قصيرة!

”بنك صنعاء”.. العين طويلة واليد قصيرة!

15 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق