73 ألف ريال لكل أسرة نازحة بالحوطة وتبن

الحوطة «الأيام» خاص

أعلن مدير الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة لحج، المستشار عمر الصماتي، أن عدداً من المشاريع والتدخلات سيجري تنفيذها قريباً بهدف تحسين وضع النازحين في المخيمات وخارجها.

وقال الصماتي، في تصريح لـ«الأيام»: “إن وحدة النازحين تستهدف (4645) أسرة نازحة في المخيمات وخارجها، بمديريتي الحوطة وتبن من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمبلغ قدره (900) مليون ريال”، مبيناً أنه سيجري صرف مبلغ مالي شهري لكل أسرة نازحة ويقدر بـ 73 ألف ريال يمني، ولمدة ثلاثة أشهر، عبر أحد المصارف، من خلال الكشوفات المرفوعة من قبل الوحدة التنفيذية ومطابقتها وتنفيذ أعمال المسح من قبل اللجنة الدولية للتأكد من صحة البيانات وصرف المبالغ للمستهدفين خلال الفترة القادمة.

وأضاف الصماتي: “إن هناك مشاريع قيد التنفيذ لبناء مخيم العند وطور الباحة للنازحين، وتأهيل مخيم المشقافة وبناء 46 خيمة من قبل المجلس النرويجي، إضافة إلى تأهيل مخيم الرباط ومخيم صبر من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين”.

وأوضح الصماتي، في ختام تصريحه، أن هناك دعماً للنازحين من قبل برنامج الغذاء العالمي بعدد (4100) سلة غذائية (كاش)، ومشروع إيواء (800) أسرة، ضمن مشروع كتلة المياه للنازحين، كما إن هناك العديد من التدخلات في قطاعات الصحة والمياه، والحماية من قبل العديد من المنظمات لقطاع النازحين بمحافظة لحج.



