كريتر سكاي

750 ألف نازح تستضيفهم محافظة مأرب

31 مارس، 2020
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كريتر سكاي – خاص

أكدت الأمم المتحدة أن محافظة مأرب باتت تستضيف نحو750 ألف نازح من مختلف المحافظات اليمنية.

 

 

 

وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن اليمن يشهد موجة جديدة من النزوح بعد خمس سنوات من الصراع، فروا جراء القتال الأخير في شمال البلاد.

 

 

 

وأوضحت المفوضية إن مأرب تستضيف الآن 750 ألف نازح يفوق عددهم العدد الأصلي لسكان المدينة والبالغ 500,000 نسمة.

 

 

 

وفي بيان لها ذكرت المفوضية إن أكثر من 40 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال فروا الى محافظة مأرب منذ نهاية يناير الماضي.

 

 

 

وأحدث التدفق الأخير المزيد من الضغوط على الخدمات والمساعدات الإنسانية المنهكة، مما أدى إلى التسبب بظروف معيشية بائسة للأشخاص.

 

 

 

وتقول السلطات المحلية بمحافظة مأرب أن تصاعد الأعمال القتالية في نهم شرقي صنعاء ،و في محافظة الجوف أدى الى نزوح نحو 25 الف اسرة الى المحافظة.

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ألف تستضيفهم مأرب محافظة نازح

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