79 حالة اشتباه بالكوليرا في لحج

المشهد العربي – خاص:

سجلت محافظة لحج، خلال الأسبوع الماضي، ظهور 79 حالة اشتباه بمرض الكوليرا.

وكشف مصدر طبي في تصريحات لـ”المشهد العربي”، أن حالات الاشتباه توزعت على 11 مديرية من مديريات المحافظة.

وأوضح أن مديرية طور الباحة، سجلت أعلى نسبة إصابة بلغت 15 حالة اشتباه بالكوليرا، تلتها مديرية الملاح بعدد 11 حالة، مشيرا إلى ان يهر وردفان سجلتها عشر حالات في كل مديرية بينما ظهر سبع حالات في حالمين.

وقال إن أقل حالات الاشتباه بالكوليرا كانت في مديرية المسيمير بست حالات و5 حالات في مديرية تبن، ومثلها في الحد، بالإضافة إلى أربع حالات في حبيل جبر، وثلاث في المقاطرة وحالتين في الحوطة وحالة واحدة في القبيطة.