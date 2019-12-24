8 من كل 10 أشخاص يعتاشون على المساعدات

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تغريدة نشرها مكتبها في اليمن، عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن 8 من كل 10 يمنيين، يعيشون على المساعدات، جراء الحرب المستمرة في البلاد.

وقالت اللجنة إن “هناك 7 من من كل 10 أشخاص في اليمن لا يمكنهم الوصول إلى أي رعاية صحية، مع معاناة 6 من كل 10 يمنيين من عدم حصولهم على المياه النظيفة”، بحسب ما أوردت وكالة “الأناضول” للأنباء.

وأفادت المنظمة الدولية، بأن اثنين من كل 10 من سكان اليمن بحاجة ماسة إلى مأوى. واختتمت بيانها بالقول: “هذه كارثة إنسانية”.

ويشهد اليمن للعام الخامس على التوالي، حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

ومنذ آذار/ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري، تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.