سبورت 360 – يشهد الدوري الإسباني طفرة كبيرة للغاية بين الأندية الكبيرة حيث يزداد عدد اللاعبين المرغوب فيهم على غير العادة في الأعوام الماضية، وذلك في كل الأندية الكبيرة، برشلونة وريال مدريد واتليتكو مدريد وفالنسيا أيضًا.

وتشكل تلك النجوم عبئًا كبيرًا بين الأندية حيث يتحصل هؤلاء اللاعبون على مرتبات مرتفعة للغاية، مثل جاريث بيل أو فيليب كوتينيو في ريال مدريد وبرشلونة.

في هذا التقرير نرصد لكم 8 نجوم كبار بين الأندية الإسبانية، غير مرغوب بهم، وستحاول تلك الأندية التخلص منهم إما بالبيع أو حتى بفسخ العقد لمنح فرصة جلب اللاعبين الأخرين في مراكز هامة أيضًا.

8 نجوم بارزون جدًا في الدوري الإسباني لكن لا يرغب بهم أحد

1- فيليب كوتينيو

اللاعب الأغلى في تاريخ نادي برشلونة يتحصل على راتب 13.5 مليون يورو وهو يلعب حاليًا على سبيل الاعارة لنادي بايرن ميونخ الألماني ويتوقع أن يعود مرة أخرى لذلك فإن هناك الكثير من الاندية التي ترغب في التعاقد مع النجم البرازيلي الغير مرغوب فيه أبرزهم، تشيلسي وليفربول.

2- جاريث بيل

يعتبر جاريث بيل أحد أكبر رواتب اللاعبين في الليجا بل وفي العالم مقارنة بسنه المتقدم، حيث يتلقى النجم الويلزي 16 مليون يورو سنويًا ويتبقى في عقده موسمين آخرين لذلك فإن إدارة النادي الملكي تأمل في بيع اللاعب لتدعيم صفقات قوية مثل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

3- دييجو كوستا

ينتهي عقد دييجو كوستا مع نادي اتليتكو مدريد في يونيو من عام 2021، ويحاول المدرب دييجو سيميوني في البحث عن فريق جديد له والتعاقد مع مهاجم آخر حيث يعتمد حاليًا المدرب الأرجنتيني على اللاعب ألفارو موراتا وأنخيل كوريا في هذا المركز، حيث يحصل المهاجم الإسباني على 9 مليون يورو كراتب سنوي.

4- عثمان ديمبيلي

النجم الفرنسي لنادي برشلونة، عثمان ديمبيلي يعاني من الكثير من الإصابات وكلما عاد من واحدة، تظهر مشكلة جديدة ولعلها أزمة نفسية تصيب اللاعب الذي جاء إلى نادي برشلونة في الموسم الماضي بمبلغ 105 مليون يورو ولم يقدم شئ يُذكر حتى الآن ومن المرجح بيعه لدعم صفقات الفريق الكتالوني الأخرى مثل نيمار أو لاوتارو مارتينيز.

5- خيمس رودريجيز

النجم الكولومبي لا يجد لنفسه مكانًا في تشكيلة المدرب زين الدين زيدان، فبعد أن خرج لمدة موسمين على سبيل الاعارة لنادي بايرن ميونخ فإن صانع الألعاب الكولومبي المميز يتوجب عليه الرحيل خصوصًا أيضًا وهو يتحصل في النادي الملكي على مبلغ 8 مليون يورو سنويًا.

6- توماس ليمار

أحد أغلى صفقات فريق اتليتكو مدريد في تاريخه، توماس ليمار وبعد أن تم دفع مبلغ 70 مليون يورو لا يقدم الكثير ويملك عقدًا يمتد حتى عام 2023 لذلك قد يرحل في الموسم المقبل عن النادي المدريدي.

7- إلكاييم مانجالا

يتحصل المدافع الفرنسي إلكاييم مانجالا راتبًا سنويًا في نادي فالنسيا يقدر بقيمة 2 مليون يورو ولكن ناديه يعاني من مشاكل مالية كما إنه لا يشارك بصفة أساسية لذلك قد يرحل عن الفريق بنهاية الموسم.

8- فيتولو

يحصد فيتولو 5 مليون يورو سنويًا وهو لا يفارق دكة بدلاء اتليتكو مدريد، ولا يتم الاعتماد عليه بصورة كبيرة من المدرب دييجو سيميوني.

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