ESPN: إدارة برشلونة تنفي تلقيها عرض من شريك تايسون لشراء حق تسمية كامب نو

هاي كورة – نفى نادي برشلونة علمه برغبة ألكي ديفيد شريك الملاكم العالمي السابق مايك تايسون والشهير بتجارة المواد المخدرة بشراء حقوق تسمية ملعب كامب نو عقب تخلي الإدارة الكتالونية عنها للمرة الأولى في التاريخ بسبب ازمة كورونا.

وأكدت شبكة “ESPN” أن إدارة برشلونة لا تعلم أي شيء عن رغبة شريك تايسون في شراء حقيق الملعب وما زالت الإدارة تنتظر عروضاً جادة من المستثمرين الراغبين في شراء حق تسمية الملعب.

وأفادت الشبكة أن إدارة برشلونة ترغب في الحصول على عرض من مستثمر بقوم بدفع 300 مليون يورو مقدماً على أن يحصل على حق تسمية الملعب بعقد مدته 25 عاماً.